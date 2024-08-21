Широков спрогнозировал будущее Соболева

Роман Широков предрек радикальное падение стоимости Александра Соболева, если «Спартак» не отпустит его этим летом.

– Алекс Соболев отдельно от команды тренируется. Что происходит, на ваш взгляд?

– Пока, честно говоря, не понимаю, кто и чего добивается. Человек уже растренирован. Когда он форму наберет?

Сколько времени он будет приходить в игровой тонус, если вернется в основу «Спартака»? Как это скажется на его моральном состоянии – он до зимы играть не будет нормально.

Если трансфер стоит 30 миллионов [евро], как [отступные] в контракте, то зимой и трех уже не дадут», – считает Широков.