Широков спрогнозировал будущее Соболева

Роман Широков предрек радикальное падение стоимости Александра Соболева, если «Спартак» не отпустит его этим летом.
– Алекс Соболев отдельно от команды тренируется. Что происходит, на ваш взгляд?
– Пока, честно говоря, не понимаю, кто и чего добивается. Человек уже растренирован. Когда он форму наберет?
Сколько времени он будет приходить в игровой тонус, если вернется в основу «Спартака»? Как это скажется на его моральном состоянии – он до зимы играть не будет нормально.
Если трансфер стоит 30 миллионов [евро], как [отступные] в контракте, то зимой и трех уже не дадут», – считает Широков.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «РБ Спорт»