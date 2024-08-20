Шалимов проанализировал работу Станковича в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов дал анализ тренерской работе Деяна Станковича.

В 5-м туре РПЛ «Спартак» разгромил дома «Факел» (3:0).

«Как я думаю, у Станковича есть план ротации по составу в ту неделю, когда есть и Кубок, и чемпионат – и как бы кто ни сыграл в Кубке, на чемпионат выходит запланированный чемпионат. Но Мартинс настолько здорово выглядел в Самаре на Кубок, что получил место и в матче РПЛ через три дня.

Похоже, что Станкович стабилизировал и состав, и схему – есть определенная манера игры, когда в атаке есть треугольники – Мартинс уходит больше вправо, Барко влево. Сложилось все очень удачно для красно-белых, когда забили не просто ранний гол, – уже к 10-й минуте было преимущество в два гола. В первом случае отмечу Рябчука и его пас, во втором – то, что забили со стандарта, и то, как Бабич подстроился под мяч.

А третий гол с пенальти – на мой взгляд, пенальти не было – не было грубости, был контакт, но есть симуляция, от таких ударов по ноге так не падают. Угальде пенальти нарисовал», – сказал Шалимов.

Станкович в команде с июня.

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).

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