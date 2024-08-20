Губерниев высказался о мотивации сборной России на матчи в сентябре

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал сборной России серьезно отнестись к товарищеским матчам с Вьетнамом и Таиландом.

– Прекрасная новость, мы должны хоть с кем‑то играть. Это тот самый случай, когда слава богу, что есть соперники. Надо отнестись к этим матчам со всей серьезностью. Акинфеев рассказывал мне, что у армейцев, которые вызывались в сборную России, проблем с мотивацией нет, и это прекрасно. Институт сборных команд нужно всячески поддерживать.

– Не будет проблем с мотивацией, учитывая уровень соперников?

– Нам не надо учитывать уровень соперников. Уровень наших соперников такой, какой есть на данный момент. А выбирать особо мы не можем. В этой ситуации в любом случае надо собираться в национальной команде, показывать максимум и радовать страну и людей нашей страны. И поскольку результаты этих матчей учитываются в рейтинге ФИФА, к этим играм тем более нужно отнестись очень серьезно. Это не формальность.