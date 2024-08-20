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  • Губерниев высказался о мотивации сборной России на матчи в сентябре

Губерниев высказался о мотивации сборной России на матчи в сентябре

20 августа 2024, 09:55
5

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал сборной России серьезно отнестись к товарищеским матчам с Вьетнамом и Таиландом.

– Прекрасная новость, мы должны хоть с кем‑то играть. Это тот самый случай, когда слава богу, что есть соперники. Надо отнестись к этим матчам со всей серьезностью. Акинфеев рассказывал мне, что у армейцев, которые вызывались в сборную России, проблем с мотивацией нет, и это прекрасно. Институт сборных команд нужно всячески поддерживать.

– Не будет проблем с мотивацией, учитывая уровень соперников?

– Нам не надо учитывать уровень соперников. Уровень наших соперников такой, какой есть на данный момент. А выбирать особо мы не можем. В этой ситуации в любом случае надо собираться в национальной команде, показывать максимум и радовать страну и людей нашей страны. И поскольку результаты этих матчей учитываются в рейтинге ФИФА, к этим играм тем более нужно отнестись очень серьезно. Это не формальность.

  • Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, с Таиландом – 7 сентября.
  • Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Таиланд Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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MazaiNN
1724137330
,,учитывая уровень соперников,, ))) Ещё есть сборная Бангладеш. Или Непала. Тоже довольно серьезный соперник. Как по мне так лучше промолчи если не можешь озвучивать свои мысли.
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"supermax"
1724139385
Какой вообще прикол в этих матчах.. Туфта какая-то .... Дармоеды едут на экскурсию и заодно в футбик поиграть
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acor94
1724142057
Я думаю, они туда только ради тайских девочек едут, а не за честь. Футболисты и честь это несовместимые вещи.
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BRO_football
1724146415
Мотивации никакой нет, раз уж сам тренер не вызвал на эти игры лучших российских футболистов - Головина, Миранчуков, Оздоева и Чалова. Опять полно новичков, опять полно молодёжи, опять какие-то глупые тренерские эксперименты. Когда уже основной состав наигрывать начнём, непонятно.
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