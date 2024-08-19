Тарасов рассказал, как его обманули на 50 миллионов рублей

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что терял крупные суммы денег, инвестируя в чужой бизнес.

«Самая большая сумма денег, на которую меня нагрели? Когда я вкладывал в какие-то бизнесы, когда был профессиональным футболистом. Это до 50 миллионов рублей», – сказал Тарасов.