Тарасов рассказал, как его обманули на 50 миллионов рублей

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что терял крупные суммы денег, инвестируя в чужой бизнес.
«Самая большая сумма денег, на которую меня нагрели? Когда я вкладывал в какие-то бизнесы, когда был профессиональным футболистом. Это до 50 миллионов рублей», – сказал Тарасов.
- Футболист закончил карьеру в 2021 году.
- Сейчас Дмитрий курирует медийную команду «Родина Медиа».
- За «Локомотив» он выступал с 2010 по 2019 год, 1 раз выиграл РПЛ и трижды Кубок России.
Источник: Sport24