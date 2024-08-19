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Тикнизян объяснил, почему не праздновал гол в ворота ЦСКА

19 августа 2024, 03:42
2

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему не стал праздновать забитый мяч в ворота ЦСКА (1:0). Армянский футболист отличился на 90-й минуте.

– Как я могу праздновать гол против команды, которая меня воспитала. Я приехал в Москву и жил в интернате 7-8 лет. Я благодарен всем воспитателям, которые были в интернате. Благодарен всем, кто причастен к моему воспитанию, благодарен ЦСКА. Это была дань уважения. Иначе быть не должно.

– Сегодня вы встретились с Марко Николичем, вы при нем пришли в «Локомотив». Какие эмоции от встречи?

– Я его всегда называл мистером. Он меня привел в эту команду, и я ему очень сильно благодарен. Я его очень сильно уважаю, как и любого другого тренера в моей карьере.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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MazaiNN
1724045430
Чтобы не портить себе настроение с утра, не стоит заходить сюда. А мы то не знали и не понимали почему Тикнизян не ,,праздновал,,. Он после матча в ресторане ,,праздновал,,
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SLADE2019
1724067631
Интересно, кому то без этой статейки, было непонятно, почему он гол не праздновал?
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