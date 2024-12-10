«Севилья» сохраняет интерес к Тикнизяну

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что «Севилья» по-прежнему хочет заполучить его.

«Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от «Севильи» всe еще есть. Как далеко это зайдет, мне на данный момент непонятно, посмотрим. В любом случае я – профессионал и на 100% буду отдавать себя той команде, за которую выступаю в данный момент», – сказал Тикнизян.

В летнее трансферное окно «Локомотив» отверг предложение «Севильи» об аренде Тикнизяна без обязательств выкупа.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2026 года, в данный момент ведутся переговоры о его продлении.

Ранее о сохранении интереса «Севильи» к игроку написало издание Mundo Deportivo.

25-летний Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча за «Локомотив», забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6,5 миллиона евро.

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