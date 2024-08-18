Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» с «Химками»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью «Зенита» с «Химками» (1:1).

Петербургская команда сравняла счет на 88-й минуте. Это первая потеря очков для «Зенита» в этом сезоне.

«Потеря Вендела и потом Глушенкова однозначно сильно сказалась. Это отразилось не только на результате, но и на игре. Выбыли два человека, которые из 11 забитых мячей соорудили 10. «Химки» в первом тайме ни в чeм не уступали. Во втором тайме, прежде всего, была тренерская ошибка Артиги. «Химки» могли выиграть этот матч, но Артига подумал, что заменами он сможет удержать счeт. В итоге он за это поплатился.

После замен «Химок» «Зенит» начал давить. Нельзя было делать замены. Потерянные два очка на совести Артиги, потому что он делал эти непонятные замены», – сказал Мостовой.