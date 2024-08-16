Зарема назвала единственный вменяемый трансфер «Спартака» за два года

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

По ее мнению, после ухода Леонида Федуна клуб совершил только одну удачную сделку.

«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще не понятно где.

Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом.

Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон – это Барко.

Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всe нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», – заявила Зарема.