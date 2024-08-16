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  • Зарема назвала единственный вменяемый трансфер «Спартака» за два года

Зарема назвала единственный вменяемый трансфер «Спартака» за два года

16 августа 2024, 18:31
17

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака».

По ее мнению, после ухода Леонида Федуна клуб совершил только одну удачную сделку.

«Спартак» очень похож на «Челси» периода Боули. Огромное количество игроков на балансе клуба, некоторые тренируются отдельно, некоторые вообще не понятно где.

Скамейка тренерского штаба уже длиннее, чем скамейка запасных. Куча непонятных должностей в клубе с размытым функционалом.

Один вменяемый трансфер за два года или пять трансферных окон – это Барко.

Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всe нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую», – заявила Зарема.

  • «Спартак» этим летом купил Эсекьеля Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
  • Аргентинский атакующий полузащитник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах за новую команду.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Салихова Зарема
Комментарии (17)
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k611
1723822888
Вот когда они у руля команды стояли и делали бы правильные трансферы. Сейчас то чего языком молоть.
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NewLife
1723822945
"Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах" Это уже серьезное обвинение . Где факты ?
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oyabun
1723824889
Спасибо тебе Заремушка! Открыла нам глаза! Мы ж слепые и не видим, что самый сильный трансфер этого лета в Спартаке, это Барко. Теперь то мы знаем! А если серьезно, как же она уже задолбала своей желчью. Ей бы с Червиченко пересечься, нашла бы родственную душу.
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Инсаров
1723827718
За два года руководство "Спартака" потратило на новичков 77,2 млн. Дисбаланс клуба огромен - минус 55,37 млн. Малышев и компания бездумно сорят деньгами на трансферном рынке.
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FCSpartakM
1723835764
Она год назад хвалила трансфер Бонгонды, теперь переобулась. Пусть посчитает сколько на балансе в зените игроков. А так же пусть сравнит сколько минут проводят на поле запасные. У одних каждый матч разный состав , у других - играют только в кубке дай бог
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Andrew01
1723837552
Ну всё нужно срочно продавать Барко, если эта похвалила значит игрок скоро закончит играть(((( как говорят в народе - "глаз у неё дурной", все её любимчики не очень хорошо заканчивают в Спартаке.
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James--google
1723966113
Как жже надоела эта шлюха- аналитик! У нас других экспертов в футболе нет, только валютные проститутки?
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