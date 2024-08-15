Ари – президентам ФИФА и УЕФА: «Верните Россию сегодня же!»

Бывший нападающий сборной России Ари обратился к руководителям международных футбольных федераций.
«Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену. Спорт не может существовать без такой великой страны.
Россия нужна как для финансов, так и для спорта. Возвращение России – это хорошо и для спортсменов, и для туризма!
Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же! Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди!
Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», – заявил Ари.
- Российские команды отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
- Ари выступал за сборную в 2018 году, провел 2 матча.
Источник: «РБ Спорт»