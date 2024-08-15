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Ари – президентам ФИФА и УЕФА: «Верните Россию сегодня же!»

15 августа 2024, 20:32
14

Бывший нападающий сборной России Ари обратился к руководителям международных футбольных федераций.

«Я думаю, что европейцы очень ждут возвращения России на международную арену. Спорт не может существовать без такой великой страны.

Россия нужна как для финансов, так и для спорта. Возвращение России – это хорошо и для спортсменов, и для туризма!

Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же! Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди!

Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть», – заявил Ари.

  • Российские команды отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
  • Ари выступал за сборную в 2018 году, провел 2 матча.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ари
Комментарии (14)
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BRO_football
1723744454
Таки ведь уже пора по такому же поводу и Украину отстранять, в связи с недавними событиями.
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VVM1964
1723745938
Ари что в Госдуму собрался ? ... или на место Карпина метит ?)
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BarStep
1723746724
Умничка! Не всем ещё мозги засрали
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VVM1964
1723746963
И чемпионат Европы это наглядно показал - насколько бы интереснее смотрелся финал Испания - Россия ! ) Да и европейцев чисто по человечески жаль - ну какое развитие может быть у европейского футбола без нас !!!...
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Пингвины Антарктиды/Толян
1723747971
Долой монополистов в футболе, ФИФА и УЕФА
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k611
1723750032
Эх Ари - тут хоть ори не ори, политика вышла на первое место. Прессуют со всех сторон. Нашу сборную даже из компьютерных игр убрали.
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