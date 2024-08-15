Непомнящий сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

Валерий Непомнящий не считает, что состав «Зенита» сильнее, чем у «Спартака».
«Я думаю, что «Зенит» не сможет пройти этот сезон без потери очков. Но возможно, что команда не проиграет в этом сезоне, однако будут ничьи.
Потому что «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» выйдут на свой уровень и станут серьeзным соперником для «Зенита».
А «Спартак» по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему «Зениту», – сказал Непомнящий.
- «Зенит» начал сезон с 7 побед подряд во всех турнирах с общим счетом 22:2.
- У «Спартака» уже были поражение от «Оренбурга» и ничья с «Ахматом» при 4 победах.
Источник: «Чемпионат»