Непомнящий сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

Валерий Непомнящий не считает, что состав «Зенита» сильнее, чем у «Спартака».

«Я думаю, что «Зенит» не сможет пройти этот сезон без потери очков. Но возможно, что команда не проиграет в этом сезоне, однако будут ничьи.

Потому что «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» выйдут на свой уровень и станут серьeзным соперником для «Зенита».

А «Спартак» по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему «Зениту», – сказал Непомнящий.