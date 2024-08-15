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Семак высказался об игре «Зенита» без Вендела

15 августа 2024, 08:39
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 2-го тура группового этапа Кубка России с «Рубином» (1:0) в Казани сравнил эту игру со встречей команд во 2-м туре РПЛ 27 июля (4:0).

– Буквально две недели назад вы играли здесь в рамках чемпионата. Можно ли вообще сравнить тот матч и сегодняшний. Если да, в чем сегодня «Зенит» был лучше, а в чем наоборот? В чем был лучше тот «Зенит» двухнедельной давности?

– Сравнивать сложно – команда другая. Два человека из того состава начинали игру. Проводить параллели непросто, хотя по той манере игры, по напряжению, сегодня был похожий матч, просто тогда мы забили мяч, и качество, которое было у наших игроков на тот момент, позволяло нам доводить атаки до конца, атаковать быстро, пользоваться пространством. Поэтому в том матче мы забили больше. Сегодня моменты были, но больше не смогли забить.

– Вендела сегодня нет и не будет его больше месяца. Насколько это критичная потеря в этом матче, потому что казалось временами, что он бы точно прибавил в креативе.

– У нас сегодня не играла большая группа игроков, не только Вендел. Не играли многие – и Максим Глушенков, и Эракович. И Кассьерры не было, и Мостового. То есть, очень большая группа игроков, которые сегодня по тем или иным причинам пропускали или играли мало. Не хватало многих.

А что касается Вендела, то мы посмотрим, что дальше. Пока точного диагноза нет. Мы ждем, пока воспаление пройдет, и это поможет до конца определиться со степенью повреждений. Тогда уже будет понятно, какими будут сроки его восстановления. Ждем от медиков информации и надеемся на лучшее. А там посмотрим. Другие будут играть. Что делать, это спорт.

– Сергей Богданович, у Изидора было много моментов, которые он не использовал. Чего ему не хватило, на ваш взгляд?

– Реализации не хватило. Хорошо двигался, хороший момент был у него, даже не один. Где-то, может, немножко хладнокровия не хватило, где-то просто удачи не хватило, чтобы реализовать. Он третий матч проводит в Казани, в двух предыдущих забил.

Сегодня, к сожалению, не смог, но моменты у него были хорошие. Если у него возникают каждый матч моменты, значит, нужно над реализацией работать. А в остальном он показывает в последнее время неплохой уровень игры.

  • Единственный гол «Зенита» на 58‑й минуте забил полузащитник Дмитрий Васильев.
  • Команда Сергея Семака выиграла второй матч на групповом этапе, набрала 6 очков и лидирует в квартете D. «Рубин» Рашида Рахимова с тремя очками идет вторым в группе.
  • Полузащитник «Зенита» Вендел получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Рубин Семак Сергей
Комментарии (1)
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Garrincha58
1723717664
У Изи футбольного мастерства и техники не хватает. Мантуан много суетится торопится вот и некому забивать. Нет в Зените Дивеева
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