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Моуринью прокомментировал вылет «Фенербахче» из Лиги чемпионов

14 августа 2024, 07:28
2

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов. Турецкая команда уступила в 3-м раунде квалификации «Лиллю» и теперь сыграет в Лиге Европы.

«Горжусь своими игроками, мы играли как команда. Да, мы потеряли шанс сыграть против лучших команд мира, но мы бы все равно никогда не выиграли Лигу чемпионов.

Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», – сказал Моуринью.

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Источник: A Spor
Лига чемпионов Лилль Фенербахче Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1723613287
Лузер! Конечно когда дают под миллиард на закупку игроков - то можно выигрывать фсЁ и любому !
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Vladarg
1723625482
Все ниже и ниже скатывается Асобенный.следующее пристанище в скором времени,наверняка,обретет у саудитов.
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