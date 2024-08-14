Моуринью прокомментировал вылет «Фенербахче» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов. Турецкая команда уступила в 3-м раунде квалификации «Лиллю» и теперь сыграет в Лиге Европы.

«Горжусь своими игроками, мы играли как команда. Да, мы потеряли шанс сыграть против лучших команд мира, но мы бы все равно никогда не выиграли Лигу чемпионов.

Честно говоря, я бы предпочел оказаться в Лиге чемпионов. Мы бы никогда не вышли в финал ЛЧ, но у нас есть шанс в Лиге Европы. Она для нас более интересна с точки зрения конкуренции», – сказал Моуринью.