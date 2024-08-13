Жирков предостерег «Спартак»: «Такими игроками нельзя разбрасываться»

Юрий Жирков высказался о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».

Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.

27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

– Если у Соболева нет никаких предложений, то логичным вариантом будет извиниться перед «Спартаком». Такими игроками нельзя разбрасываться.

– На месте игрока «Спартака» вы приняли бы Соболева обратно в команду?

– Конечно. Думаю, во всех командах бывают такие ситуации, когда игрок делает что-то, что не нравится тренеру или другим футболистам.

Но в итоге все становится на свои места. Например, у нас в ЦСКА была похожая ситуация.

– Какая?

– Помню, Газзаев хотел отстранить Игнашевича, когда Сергей украл весы на сборах. Он первый пришел на взвешивание где-то в 8 утра. Игнашевич взвесился, забрал весы и закрылся в своем номере.

Валерий Георгиевич сильно разозлился. Но Игнашевич был лидером. Они поговорили, и все встало на свои места.

Так что такими людьми, как Соболев, который игрок сборной, нельзя разбрасываться. Это будет ошибка «Спартака», если они продолжат его мариновать.