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  • Жирков предостерег «Спартак»: «Такими игроками нельзя разбрасываться»

Жирков предостерег «Спартак»: «Такими игроками нельзя разбрасываться»

13 августа 2024, 23:46
12

Юрий Жирков высказался о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

  • С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
  • Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.
  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

– Если у Соболева нет никаких предложений, то логичным вариантом будет извиниться перед «Спартаком». Такими игроками нельзя разбрасываться.

– На месте игрока «Спартака» вы приняли бы Соболева обратно в команду?

– Конечно. Думаю, во всех командах бывают такие ситуации, когда игрок делает что-то, что не нравится тренеру или другим футболистам.

Но в итоге все становится на свои места. Например, у нас в ЦСКА была похожая ситуация.

– Какая?

– Помню, Газзаев хотел отстранить Игнашевича, когда Сергей украл весы на сборах. Он первый пришел на взвешивание где-то в 8 утра. Игнашевич взвесился, забрал весы и закрылся в своем номере.

Валерий Георгиевич сильно разозлился. Но Игнашевич был лидером. Они поговорили, и все встало на свои места.

Так что такими людьми, как Соболев, который игрок сборной, нельзя разбрасываться. Это будет ошибка «Спартака», если они продолжат его мариновать.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жирков Юрий Соболев Александр
Комментарии (12)
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mutabor0992
1723583246
Жир!Ну ты то куда лезешь?Ты,что Спартаковец?Пример какой то совсем кривой.Лишь бы пукнуть.Да погромче!
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R_a_i_n
1723601173
Какими такими? Которые по полю пешком ходят с думками в голове? А после матча заявляют что эти думки мешают ему отрабатывать шикарный контракт? От дерьма нужно избавляться.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1723612528
Отпустить
Ответить
alefreddy
1723613663
пусть играет за болотных
Ответить
nik55
1723613995
Жирков ты тупой делая такие сравнения-----на выход и все
Ответить
raritet
1723617192
Осталось только Соболю.украсть весы для полной аналогиии....
Ответить
лёвчик
1723619295
всем защитникам Соболева.Когда будете платить зарплату ему тогда и жалейте.Чужими руками легко жар загребать
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1723631091
Скоро свинарня бесплатно его в Питер отдаст,а там он заиграет ой как заиграет
Ответить
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