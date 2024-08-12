Агент Актюркоглу высказался о возможном переходе игрока в «Спартак»

Агент Керема Актюркоглу Вильям Д’Авила опроверг информацию о переходе турецкого футболиста в «Спартак».

Ранее издание Milliyet сообщило, что московский клуб находится на финишной прямой по трансферу вингера «Галатасарая».

«Это неправда. Трансфер Керема в «Спартак» не состоится», – сказал агент.