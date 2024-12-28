Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    10 лучших трансферов сезона по версии Goal

    Издание Goal составило рейтинг лучших трансферов этого сезона. Десятка выглядит так.

    1. Саму Омородион, из «Атлетико» в «Порту» за 15 миллионов евро.

    2. Керем Актюркоглу, из «Галатасарая» в «Бенфику» за 12.

    3. Майкл Олисе, из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 60.

    4. Виктор Осимхен, из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.

    5. Матео Ретеги, из «Дженоа» в «Аталанту» за 28.

    6. Тим Кляйнденст, из «Хайденхайма» в «Боруссию» М за 7.

    7. Жоау Невеш, из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60.

    8. Скотт Мактоминей, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» за 30.

    9. Давид Де Хеа, в «Фиорентину» свободным агентом.

    10. Мохамед Амура, из «Юниона» в «Вольфсбург» на правах аренды.

    Новости по теме
    В «Спартаке» ответили, почему в клуб не перешли Пиняев, Глебов, Глушенков и Актюркоглу 7
    Отказавший «Спартаку» Актюркоглу подписал контракт с новым клубом 10
    Актюркоглу хочет возобновить переговоры со «Спартаком» 19
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 