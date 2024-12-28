10 лучших трансферов сезона по версии Goal

Издание Goal составило рейтинг лучших трансферов этого сезона. Десятка выглядит так.
1. Саму Омородион, из «Атлетико» в «Порту» за 15 миллионов евро.
2. Керем Актюркоглу, из «Галатасарая» в «Бенфику» за 12.
3. Майкл Олисе, из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 60.
4. Виктор Осимхен, из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды.
5. Матео Ретеги, из «Дженоа» в «Аталанту» за 28.
6. Тим Кляйнденст, из «Хайденхайма» в «Боруссию» М за 7.
7. Жоау Невеш, из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60.
8. Скотт Мактоминей, из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» за 30.
9. Давид Де Хеа, в «Фиорентину» свободным агентом.
10. Мохамед Амура, из «Юниона» в «Вольфсбург» на правах аренды.