В «Спартаке» ответили, почему в клуб не перешли Пиняев, Глебов, Глушенков и Актюркоглу

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал несостоявшиеся летние трансферы московского клуба.

«Данил Глебов – это футболист, за которым чем больше следишь, тем больше он нравится. Настоящий лидер.

Мы делали запрос, когда узнали стоимость, поняли, что не стоит того. Мы продолжаем за ним следить. Это не отменяет того, что он хороший футболист.

Пиняев, как и Глебов, интересный игрок с потенциалом. Но мы проанализировали цифры и решили не подписывать Сергея.

Мы не были близки к трансферу Актюркоглу. Интерес был ещe до Евро, но цель футболиста – играть в Европе.

По Глушенкову мы приняли отрицательное решение. Мы подписываем не только футболиста на поле, но и в раздевалку.

За трансферное окно готов поставить себе оценку 7 из 10», – сказал Амарал.