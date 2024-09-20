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    • В «Спартаке» ответили, почему в клуб не перешли Пиняев, Глебов, Глушенков и Актюркоглу

    В «Спартаке» ответили, почему в клуб не перешли Пиняев, Глебов, Глушенков и Актюркоглу

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал несостоявшиеся летние трансферы московского клуба.

    «Данил Глебов – это футболист, за которым чем больше следишь, тем больше он нравится. Настоящий лидер.

    Мы делали запрос, когда узнали стоимость, поняли, что не стоит того. Мы продолжаем за ним следить. Это не отменяет того, что он хороший футболист.

    Пиняев, как и Глебов, интересный игрок с потенциалом. Но мы проанализировали цифры и решили не подписывать Сергея.

    Мы не были близки к трансферу Актюркоглу. Интерес был ещe до Евро, но цель футболиста – играть в Европе.

    По Глушенкову мы приняли отрицательное решение. Мы подписываем не только футболиста на поле, но и в раздевалку.

    За трансферное окно готов поставить себе оценку 7 из 10», – сказал Амарал.

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    Источник: Sport24

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    20.09.2024 01:00
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    Комментарии (8)
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    serhio80
    1726788534
    Глушенков и сам к нам не шёл) и ехай на йух максим глушенков) с сашей на лавке посидишь)
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    serhio80
    1726788668
    По факту, Глебов был в шотлисте) и то не первым номером)
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    serhio80
    1726789049
    И пиняев и глушенков и новый молодой из локо сдуются) турка могли бы подписать, как и кордобу, но зп 2,5)
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    DMитрий
    1726827739
    В «Спартаке» ответили, почему в клуб не перешли Пиняев, Глебов, Глушенков и Актюркоглу: потому что всё это выглядит Амарально.
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