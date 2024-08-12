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«Спартак» близок к покупке игрока Евро-2024

12 августа 2024, 10:26
16

Трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак» находится на финишной прямой. Об этом сообщило турецкое издание Milliyet.

Клубы договорились о переходе. «Спартак» заплатит за 25-летнего футболиста 13 миллионов евро.

Зарплата Актюркоглу в московской команде составит 2,4 миллиона в год.

  • В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
  • На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Галатасарай Спартак Актюркоглу Керем
Комментарии (16)
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Челнинец
1723448499
Высококласный опорник нужен)
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vladik12
1723448929
Это неплохой чел.
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k611
1723449089
То переход не состоится, то на финишной прямой. Вот всё произойдёт, тогда и сообщайте. А сейчас это так - из пустого в порожнее...
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lek!
1723449356
Нужен Спартаку хороший защитник , этом году будет хорошая борьба за 2 место .
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oyabun
1723452554
А лимит на легионеров не лопнет? Или кого то "уйдут"? Футболист то он неплохой, но по характеру очень токсичный. Посмотрим как вольется в коллектив. Если конечно это не только лишь слухи.
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Шустик
1723455083
Как бы хотелось прочитать, что спартак близок к пердиву, но увы - пока мазут течет по трубам....
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paracetamol
1723455213
Рылам деньги некуда девать? Ничего, на недоливе на заправках еще на пару таких наберется!
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Шустик
1723462611
Позор рылам!!!! Зенит Чепион!!!!
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ivany4
1723463587
Бомбардир, прежде чем печатать новость, подождите часа 2-3, пока на других ресурсах не выйдет опровержение.)) А то получается, что и сами выглядите не лучшем образом, и у некоторых неадекватных "любителей футбола" такие "новости" вызывают словесный понос и жжение в штанах. Самим-то не противно такую хрень читать?
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