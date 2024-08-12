«Спартак» близок к покупке игрока Евро-2024

Трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак» находится на финишной прямой. Об этом сообщило турецкое издание Milliyet.
Клубы договорились о переходе. «Спартак» заплатит за 25-летнего футболиста 13 миллионов евро.
Зарплата Актюркоглу в московской команде составит 2,4 миллиона в год.
- В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
- На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»