«Спартак» близок к покупке игрока Евро-2024

Трансфер полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак» находится на финишной прямой. Об этом сообщило турецкое издание Milliyet.

Клубы договорились о переходе. «Спартак» заплатит за 25-летнего футболиста 13 миллионов евро.

Зарплата Актюркоглу в московской команде составит 2,4 миллиона в год.