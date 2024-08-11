Директор «Ахмата» оценил ничью со «Спартаком»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», оценил исход матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Мне не понравилась игра команды, но понравилось то, что футболисты бились. После 0:5 сложно говорить о красоте. Важно было зацепить очки. Результат нас устроил. Ничья со «Спартаком» на выезде устроит всех, кроме «Зенита», – сказал Айдамиров.

«Ахмат» покинул зону вылета.

Команда 5-й раз подряд не уступила «Спартаку».

У «Спартака» беспроигрышная серия из 4 матчей.

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