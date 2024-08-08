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Жирков сказал, кто станет лучшим игроком РПЛ-2024/25

8 августа 2024, 20:19
14

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков оценил игру Максима Глушенкова.

Нападающий петербургской команды забил восемь голов в четырех матчах. «Зенит» выиграл все четыре встречи на старте сезона.

– Какое впечатление на вас производит то, что творит сейчас Глушенков?

– Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешел в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнерами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком. И думаю, он будет так продолжать, соперников у «Зенита» нет. Они могут сами себе проиграть в паре игр, и все. В двух играх что-то не получится, еще что-то – но не больше.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Глушенков Максим
Комментарии (14)
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Таврида
1723139626
Вот в матче с Динамо и посмотрим. В том сезоне "менты" буквальнона на соплях чемпионство упустили.
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serhio80
1723139793
Блохастые пока ни с кем из конкурентов и не играли еще)
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NewLife
1723140544
Помойный РБ Спорт - позор Бомбардира.
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Mirak92
1723142178
Если и дальше так пойдет, то Глушенков, ну и отмечу Облякова, Ваня чуть бы не от защиты до вингера смещается, когда, как такие, как гайич и сашенька зделар занимаются ху...й
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Январь 59
1723143241
Смотря какие приёмы будет применять Зенит. Если сейчас уже довёл до скандала отношения Соболева и Спартак, Кордобы и Краснодар, то в зимнее окно можно вынести мозг Тюкавину, потом Пиняеву, Обелякову. Можно их даже выкупить и посадить на лавку как это произошло с Волковым, Изидором, Сергеевым, Ахметовым. Зениту всё можно.
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anatolich72
1723144342
Прогнозы в спорте вещь неблагодарная.
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BRO_football
1723148350
Глушенков - звезда одного сезона, коих много было за историю РПЛ. Ничего удивительного.
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