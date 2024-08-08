Жирков сказал, кто станет лучшим игроком РПЛ-2024/25

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков оценил игру Максима Глушенкова.

Нападающий петербургской команды забил восемь голов в четырех матчах. «Зенит» выиграл все четыре встречи на старте сезона.

– Какое впечатление на вас производит то, что творит сейчас Глушенков?

– Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешел в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнерами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком. И думаю, он будет так продолжать, соперников у «Зенита» нет. Они могут сами себе проиграть в паре игр, и все. В двух играх что-то не получится, еще что-то – но не больше.