Круговой рассказал, как закрыть Глушенкова

Защитник ЦСКА Даниил Круговой рассказал, как играть против Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» забил восемь голов в четырех матчах за петербургскую команду.

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 8-м туре РПЛ в середине сентября.

– Глушенков сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?

– На данный момент, думаю, да.

– Как его закрыть?

– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.

– Ты способен его закрыть?

– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть.