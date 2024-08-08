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Круговой рассказал, как закрыть Глушенкова

8 августа 2024, 19:40
4

Защитник ЦСКА Даниил Круговой рассказал, как играть против Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» забил восемь голов в четырех матчах за петербургскую команду.

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 8-м туре РПЛ в середине сентября.

– Глушенков сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?

– На данный момент, думаю, да.

– Как его закрыть?

– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.

– Ты способен его закрыть?

– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил Глушенков Максим
Комментарии (4)
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Ziklop
1723140191
динамовцы его уже в ближайшей игре ломать будут! и судейка будет молча смотреть на это. надеюсь аут никто динамикам не выкинет как ты, Круг на гол.
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Spirit_78
1723153804
Не удивлюсь, если именно этот крыс сломает Глушенкова.
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Сам_себе_сказал
1723157008
к Динамикам хорошо относился,до того момента когда они 14-ти летнего пацана убили,не за что...пацан просто с мамой на футбол шёл ....******, как и все мАсквачи..
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Иван Петров 1986
1723191754
Он скоро сам закроется. По его поведению, он уже словил звезду.
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