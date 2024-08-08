Круговой рассказал, как закрыть Глушенкова

Защитник ЦСКА Даниил Круговой рассказал, как играть против Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» забил восемь голов в четырех матчах за петербургскую команду.
ЦСКА и «Зенит» сыграют в 8-м туре РПЛ в середине сентября.
– Глушенков сейчас – лучший игрок в нашем чемпионате?
– На данный момент, думаю, да.
– Как его закрыть?
– Играть плотнее с ним. Сейчас, возможно, у него идет хорошая полоса, но не всегда же он будет так интенсивно играть. Рано или поздно наступит спад.
– Ты способен его закрыть?
– Почему нет? Он мало будет со мной играть на фланге. Но если будут моменты, сделаю все, чтобы закрыть.
Источник: «Матч ТВ»