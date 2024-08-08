Жирков назвал единственный московский клуб, способный навязать конкуренцию «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался об игре московских команд в РПЛ. По его мнению, лучшие шансы составить конкуренцию петербургскому клубу у «Динамо».

– Почему у Москвы, богатейшего города, не получается создать чемпионскую команду?

– «Спартак», наверное, не там ищет игроков. В «Локомотиве» вообще непонятно что происходит в структуре клуба. Кто еще?

– «Динамо».

– Да, подходит к тому моменту, чтобы навязать конкуренцию, но она слабенькая.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?