Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков назвал единственный московский клуб, способный навязать конкуренцию «Зениту»

Жирков назвал единственный московский клуб, способный навязать конкуренцию «Зениту»

8 августа 2024, 18:34
59

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался об игре московских команд в РПЛ. По его мнению, лучшие шансы составить конкуренцию петербургскому клубу у «Динамо».

– Почему у Москвы, богатейшего города, не получается создать чемпионскую команду?

«Спартак», наверное, не там ищет игроков. В «Локомотиве» вообще непонятно что происходит в структуре клуба. Кто еще?

«Динамо».

– Да, подходит к тому моменту, чтобы навязать конкуренцию, но она слабенькая.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове» 20
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа 1
Жирков обозначил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Жирков Юрий
Комментарии (59)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1723132965
В очном матче и посмотрим
Ответить
Таврида
1723133492
"– Почему у Москвы, богатейшего города, не получается создать чемпионскую команду?" Странный вопрос, разве богатейшая компания России в Москве находится?
Ответить
волчарик
1723134043
А почему именно Москва? В России много городов, я бы с удовольствием увидел среди конкурентов Краснодар , Ростов , Казань и других .
Ответить
NewLife
1723134800
Глубокий анализ ! Ты, дурашка, в таблицу когда последний раз заглядывал.
Ответить
anatolich72
1723135132
Всё зависит от бабла, в зенит вливают больше, пример Анжи давали бабки был результат-нет бабок, нет результата.
Ответить
Красногвардейчик
1723136185
Почему у Москвы, богатейшего города, не получается создать чемпионскую команду? ===================== Потому что вся РПЛ под коррупцией и влиянием газпрома, на чьи деньги она в принципе и существует
Ответить
anatolich72
1723137451
Смечно,, читать зенитосоа, клубу 100 лет, 30 лет самый богатый клуб, а где прозябали 70 лет без особых титулов? Или у клуба только миллеровская история?
Ответить
BRO_football
1723148087
Прошлый сезон показал, что ни у Динамо, ни у Краснодара нет никаких шансов! Не хотят они играть и выигрывать!
Ответить
Шустик
1723160781
Так уж получилось, что жирик признал сырдых никчемностью!!! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!!
Ответить
Каратель помойников
1723213903
Смотрю Юру прёт с кальяна каждый день
Ответить
Главные новости
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
1
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
1
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
3
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Все новости
Все новости
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
14
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+