Кафанов оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от первой игры Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.

Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.

– Рад, что Матвей сыграл первый матч за этот большой клуб. Он выглядел в этой игре очень уверенно, а те два мяча, которые он пропустил, не были его ошибкой.

Это был выход один в один и хороший удар с линии штрафной в угол, а это непростой мяч для вратаря. Во всем остальном он смотрелся надежно и уверенно.

– Какие действия в его игре вам понравились?

– Понравилось, как он уверенно руководил командой, когда она находилась в обороне, когда были стандартные положения.

Их было немного, но было видно, что он руководит и игроки его слушаются.