Кафанов оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился впечатлениями от первой игры Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».
- Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.
– Рад, что Матвей сыграл первый матч за этот большой клуб. Он выглядел в этой игре очень уверенно, а те два мяча, которые он пропустил, не были его ошибкой.
Это был выход один в один и хороший удар с линии штрафной в угол, а это непростой мяч для вратаря. Во всем остальном он смотрелся надежно и уверенно.
– Какие действия в его игре вам понравились?
– Понравилось, как он уверенно руководил командой, когда она находилась в обороне, когда были стандартные положения.
Их было немного, но было видно, что он руководит и игроки его слушаются.
Источник: «Матч ТВ»