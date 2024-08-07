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Актюркоглу выставил 10 условий «Спартаку»

7 августа 2024, 19:30
20

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу готов перейти в «Спартак», но при определенных условиях.

25-летний турок назвал клубу РПЛ десять пунктов, касающихся личного контракта:

  • 4,5 млн евро – зарплата после вычета налогов;
  • 10 тысяч евро – бонус за каждое попадание в заявку на матч;
  • 5 тысяч евро – бонус за каждый сыгранный полный матч;
  • 5 тысяч евро – бонус за каждый матч, в котором он проведет 60 минут;
  • 100 тысяч евро – бонус за каждые 10 забитых голов;
  • 100 тысяч евро – бонус за каждые 10 ассистов;
  • 300 тысяч евро – дополнительный бонус за 10+10 в течение одного сезона;
  • 350 тысяч евро – бонус в случае победы в РПЛ;
  • 150 тысяч евро – бонус в случае победы в Фонбет Кубке России;
  • 20 млн евро – отступные для клубов-участников Лиги чемпионов.

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Источник: Gala Haber
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем
Комментарии (20)
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...уефан
1723049309
...а не пошёл бы ты?!!... Ещё тебя нам и не хватало(...
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Цугундeр
1723049383
И там (п.11)) он ещё требует серп к ромбику присвиня., тьфу . .,шайтан , ,присобачить.
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Иван Петров 1986
1723049410
А морда не треснет?
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Таврида
1723049718
Это был первый пункт. Остальные девять будут опубликованы в течении недели.
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oyabun
1723050100
Он что, настолько хорошо, чтобы выдвигать подобные условия? Или у парня просто зашкаливает ЧСВ?
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NewLife
1723052817
С такими запросами только на гос харчи в синит)
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ivany4
1723053536
Такого райдера даже у Киркорова нет.)) Заметьте, и ничего нет о его выплатах клубу в случае проигрыша.)) Давай до свидания.
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serhio80
1723055430
Странно что пароль от аккаунта соболя в контр страйк не попросил)
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Damir07
1723059593
За такие деньги к вам и криш вместе с месси придут играть ))))
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R_a_i_n
1723065482
После первого пункта уже ясно, что не наш пассажир)
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