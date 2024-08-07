Актюркоглу выставил 10 условий «Спартаку»

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу готов перейти в «Спартак», но при определенных условиях.
25-летний турок назвал клубу РПЛ десять пунктов, касающихся личного контракта:
- 4,5 млн евро – зарплата после вычета налогов;
- 10 тысяч евро – бонус за каждое попадание в заявку на матч;
- 5 тысяч евро – бонус за каждый сыгранный полный матч;
- 5 тысяч евро – бонус за каждый матч, в котором он проведет 60 минут;
- 100 тысяч евро – бонус за каждые 10 забитых голов;
- 100 тысяч евро – бонус за каждые 10 ассистов;
- 300 тысяч евро – дополнительный бонус за 10+10 в течение одного сезона;
- 350 тысяч евро – бонус в случае победы в РПЛ;
- 150 тысяч евро – бонус в случае победы в Фонбет Кубке России;
- 20 млн евро – отступные для клубов-участников Лиги чемпионов.
Источник: Gala Haber