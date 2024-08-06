Агент Сафонов предложил нового тренера для «Краснодара»

Агент Алексей Сафонов считает, что «Краснодару» в качестве главного тренера подойдет Игорь Шалимов.

«Лучшую игру в РПЛ «Краснодар» показывал при Шалимове, это был зрелищный футбол. Смолов тогда провeл свой лучший сезон.

Сергея Галицкого я безумно уважаю. То, что он сделал для «Краснодара», никто в России не повторит. Желаю ему здоровья. Одна его фраза чего стоит: «В гробу карманов нет». Благодаря такому мировоззрению Галицкий умеет вложить в общество то, что от него заработал. Он очень ценен как созидатель. Получает удовольствие от того, что делает. Получает от общества и возвращает ему.

На мой взгляд, Мурада Мусаева воспринимают как детского тренера. У меня к нему нет никаких претензий, у каждого есть свой потолок. Это нормально. У Шалимова было больше авторитета. Тот же Владимир Ивич мог Сперцяна в запас посадить.

По уровню аналитики Шалимов, мне кажется, подходит «Краснодару». Кто-то говорит, что у него в «Урале» не пошло... Если так рассуждать, то давайте поставим туда Марко Николича и Сергея Семака. Семак в «Уфе» работал, но чемпионом не стал.

Шалимов – перспективный вариант, он и Галицкий друг друга знают. Бывает такое, что люди уходили и возвращались. Кто платит, тот и заказывает музыку. Заметьте, я говорю это как сторонний наблюдатель, я не являюсь агентом Шалимова.

На «Краснодаре» в какой-то степени сказываются уходы Сафонова и Алонсо, Кордоба недовольный ходит. А Шалимов играл в «Интере». Ему легче найти подход, как общаться, как доступно объяснить. Тут ситуация такая: если не будет результата, то обстановка будет нагнетаться», – сказал Сафонов.