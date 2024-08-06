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Агент Сафонов предложил нового тренера для «Краснодара»

6 августа 2024, 09:49
7

Агент Алексей Сафонов считает, что «Краснодару» в качестве главного тренера подойдет Игорь Шалимов.

«Лучшую игру в РПЛ «Краснодар» показывал при Шалимове, это был зрелищный футбол. Смолов тогда провeл свой лучший сезон.

Сергея Галицкого я безумно уважаю. То, что он сделал для «Краснодара», никто в России не повторит. Желаю ему здоровья. Одна его фраза чего стоит: «В гробу карманов нет». Благодаря такому мировоззрению Галицкий умеет вложить в общество то, что от него заработал. Он очень ценен как созидатель. Получает удовольствие от того, что делает. Получает от общества и возвращает ему.

На мой взгляд, Мурада Мусаева воспринимают как детского тренера. У меня к нему нет никаких претензий, у каждого есть свой потолок. Это нормально. У Шалимова было больше авторитета. Тот же Владимир Ивич мог Сперцяна в запас посадить.

По уровню аналитики Шалимов, мне кажется, подходит «Краснодару». Кто-то говорит, что у него в «Урале» не пошло... Если так рассуждать, то давайте поставим туда Марко Николича и Сергея Семака. Семак в «Уфе» работал, но чемпионом не стал.

Шалимов – перспективный вариант, он и Галицкий друг друга знают. Бывает такое, что люди уходили и возвращались. Кто платит, тот и заказывает музыку. Заметьте, я говорю это как сторонний наблюдатель, я не являюсь агентом Шалимова.

На «Краснодаре» в какой-то степени сказываются уходы Сафонова и Алонсо, Кордоба недовольный ходит. А Шалимов играл в «Интере». Ему легче найти подход, как общаться, как доступно объяснить. Тут ситуация такая: если не будет результата, то обстановка будет нагнетаться», – сказал Сафонов.

  • «Краснодар» занимает 12-е место в РПЛ с 3 очками после трех туров.
  • Шалимов возглавлял команду в 2016–2018 годах. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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BarStep
1722927825
В его словах есть разумное зерно
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Январь 59
1722933237
На счёт Шалимова , я сильно сомневаюсь, потому как Шалимов шёл по стопам О.Кононова, того самого тренера, который поставил красивую игру быков. Сегодня вернуть ту красоту кажется невозможным. В стане быков каждый сам за себя. Но Мусаев опять в тупике. Он совсем не понимает, что делать. Глядя на него во время игры понимаешь , что в его глазах полная безысходность и абсолютное непонимание.
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Krasnodar 123
1722937663
Ты с дуба рухнул? Какой еще Шалимов мы всем Краснодаром не знали как от него избавиться!!! Забыл как ему с трибун кричали уходи! И вообще ты кто такой советовать Краснодару засунь свой грязный язык куда подальше и молчи за умного сойдешь!!!
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Gospod
1722956949
назначать одно и тоде дно по 2 раза -гоупейший вариант!! Мусаев тому подтверждение!! Ты еще Кононова вспомни!!
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