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«РБ Лейпциг» продлил аренду игрока «ПСЖ»

5 августа 2024, 13:06

«РБ Лейпциг» арендовал 21-летнего атакующего полузащитника Хави Симонса у «ПСЖ» еще на один год. Сегодня футболист пройдет медобследование и будет тренироваться по индивидуальной программе, а завтра присоединится к команде.

Нидерландец будет играть за немецкий клуб под 10-м номером.

  • В прошлом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 43 матча, забил 10 голов, отдал 15 передач.
  • На Евро-2024 Хави Симонс сыграл за сборную Нидерландов 6 матчей, отметился 1 голом и 3 результативными пасами.

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Источник: официальный сайт «РБ Лейпциг»
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 РБ Лейпциг ПСЖ Симонс Хави
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