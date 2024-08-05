«РБ Лейпциг» продлил аренду игрока «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» арендовал 21-летнего атакующего полузащитника Хави Симонса у «ПСЖ» еще на один год. Сегодня футболист пройдет медобследование и будет тренироваться по индивидуальной программе, а завтра присоединится к команде.
Нидерландец будет играть за немецкий клуб под 10-м номером.
- В прошлом сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 43 матча, забил 10 голов, отдал 15 передач.
- На Евро-2024 Хави Симонс сыграл за сборную Нидерландов 6 матчей, отметился 1 голом и 3 результативными пасами.
Источник: официальный сайт «РБ Лейпциг»