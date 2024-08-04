Бывший хавбек «Зенита» объяснил замену Клаудиньо в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре хавбека петербургской команды Клаудиньо. В матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0) его заменили в перерыве на Юрия Горшкова.

– Мне понравилась игра Клаудиньо в последнем матче. Это был заряженный игрок на футбол. Мы его и привыкли таковым видеть.

– Мешают ли ему играть слухи о возможном уходе?

– Посторонние разговоры, конечно, мешают. И о переходе в другой клуб, и о контракте новом. Это всегда будет отвлекать. От того и может теряться настрой на игру. Но в матче с «Ростовом» он хорошо выглядел.

– С чем связана его замена в перерыве?

– Клаудиньо – игрок высочайшего уровня. С тем, как он играл, замена не связана. Я думаю, просто дали поиграть Горшкову. Ведь он только набирает свои кондиции.

В этом сезоне Клаудиньо провел 3 матча за петербуржцев.

В его переходе заинтересован «Фламенго».

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