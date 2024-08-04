Николич сказал, какой игрок нужен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич признался, что ждет подписание нападающего после ухода Федора Чалов.

Российский форвард ранее перешел в ПАОК.

– Секу Койта приходил как большой нападающий, у него сейчас не лучшая форма. Он способен заменить ушедшего в ПАОК Федора Чалова?

– Он игрок под нападающими, но не центральный форвард. Я бы хотел усилить позицию центрального нападающего после ухода Чалова; получится ли это сделать, не знаю. Будем стараться. Важно качество игрока на усиление, а не то, когда он будет приобретен.