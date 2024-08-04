Легионер «Оренбурга» раскрыл, сколько тратит на жизнь в России

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о своих тратах.

«Я здесь один живу, мне не нужно много. Потрачу, может быть, тысячу или полторы тысячи евро – это некий максимум.

Если что-то покупаю – тогда больше, но если не покупаем, то примерно так, плюс-минус. В Боснии, может быть, чуть дешевле жить», – заявил Башич.

22-летний футболист в «Оренбурга» уже два года.

Его статистика: 56 матчей, 3 гола, 6 ассистов.

Контракт Башича с клубом истекает следующим летом.

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