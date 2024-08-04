Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Оренбург»». Игра состоится 4 августа, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Жемалетдинов, Мусаев.
Главный тренер: Марко Николич
«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Михайлов, Горбани, Рыбчинский, Флорентин, Марин, Мансилья.
Главный тренер: Давид Деограсия
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Источник: «Бомбардир»