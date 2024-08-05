Голкипер «Оренбурга» назвал самого сильного вратаря РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичeв высказался о разгромном поражении команды от ЦСКА (1:5) в 3-м туре РПЛ.

– «Оренбург» до этого матча не пропускал, а с ЦСКА получили сразу пять мячей. С чем это связано?

– Мы проиграли всю верховую борьбу. В ЦСКА высокорослые ребята. Поэтому в плане антропометрии это не должно никого удивлять.

– Все ли пять пропущенных мячей были неберущимися?

– Для вратарей, по моему мнению, не существует неберущихся мячей. Все решают какие-то мелочи, например, выбор позиции. Если бы Коля [Сысуев] стоял на полшага влево при первом мяче, он мог бы спокойно его отбить. Даже если бы он просто правильно сложился и подстроился под мяч, были бы шансы. Но он все равно сегодня старался. Где-то не помогли защитники.

– Уход Воробьeва в «Локомотив» сильно сказался на атакующем потенциале команды?

– Я пришел в клуб совсем недавно и его не застал. Знаю, что он был лидером «Оренбурга», наслышан о нем, но на тренировках его не видел, поэтому сложно что-то сказать.

– Какие цели для себя ставите на этот сезон?

– Хочется неплохо играть в матчах Кубка России и дебютировать в РПЛ.

– Победа над «Спартаком» в первом туре стоит особняком для вас?

– «Спартак» всегда считался одним из топ-клубов нашего чемпионата, поэтому после этой победы все были на подъеме. Сейчас мы уже на нейтральном уровне.

– Кто самый сильный вратарь РПЛ?

– По предыдущему сезону мне очень понравился Латышонок в плане игры на ленточке.