Голкипер «Оренбурга» назвал самого сильного вратаря РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичeв высказался о разгромном поражении команды от ЦСКА (1:5) в 3-м туре РПЛ.
– «Оренбург» до этого матча не пропускал, а с ЦСКА получили сразу пять мячей. С чем это связано?
– Мы проиграли всю верховую борьбу. В ЦСКА высокорослые ребята. Поэтому в плане антропометрии это не должно никого удивлять.
– Все ли пять пропущенных мячей были неберущимися?
– Для вратарей, по моему мнению, не существует неберущихся мячей. Все решают какие-то мелочи, например, выбор позиции. Если бы Коля [Сысуев] стоял на полшага влево при первом мяче, он мог бы спокойно его отбить. Даже если бы он просто правильно сложился и подстроился под мяч, были бы шансы. Но он все равно сегодня старался. Где-то не помогли защитники.
– Уход Воробьeва в «Локомотив» сильно сказался на атакующем потенциале команды?
– Я пришел в клуб совсем недавно и его не застал. Знаю, что он был лидером «Оренбурга», наслышан о нем, но на тренировках его не видел, поэтому сложно что-то сказать.
– Какие цели для себя ставите на этот сезон?
– Хочется неплохо играть в матчах Кубка России и дебютировать в РПЛ.
– Победа над «Спартаком» в первом туре стоит особняком для вас?
– «Спартак» всегда считался одним из топ-клубов нашего чемпионата, поэтому после этой победы все были на подъеме. Сейчас мы уже на нейтральном уровне.
– Кто самый сильный вратарь РПЛ?
– По предыдущему сезону мне очень понравился Латышонок в плане игры на ленточке.
- Москвичев остался в запасе в матче с ЦСКА. Ранее он дебютировал за «Оренбург» в игре Кубка России с «Химками» (0:1).
- «Оренбург» занимает 6-е место в РПЛ с 4 очками и разницей мячей 3:5.