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Голкипер «Оренбурга» назвал самого сильного вратаря РПЛ

5 августа 2024, 10:39
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичeв высказался о разгромном поражении команды от ЦСКА (1:5) в 3-м туре РПЛ.

«Оренбург» до этого матча не пропускал, а с ЦСКА получили сразу пять мячей. С чем это связано?

– Мы проиграли всю верховую борьбу. В ЦСКА высокорослые ребята. Поэтому в плане антропометрии это не должно никого удивлять.

– Все ли пять пропущенных мячей были неберущимися?

– Для вратарей, по моему мнению, не существует неберущихся мячей. Все решают какие-то мелочи, например, выбор позиции. Если бы Коля [Сысуев] стоял на полшага влево при первом мяче, он мог бы спокойно его отбить. Даже если бы он просто правильно сложился и подстроился под мяч, были бы шансы. Но он все равно сегодня старался. Где-то не помогли защитники.

– Уход Воробьeва в «Локомотив» сильно сказался на атакующем потенциале команды?

– Я пришел в клуб совсем недавно и его не застал. Знаю, что он был лидером «Оренбурга», наслышан о нем, но на тренировках его не видел, поэтому сложно что-то сказать.

– Какие цели для себя ставите на этот сезон?

– Хочется неплохо играть в матчах Кубка России и дебютировать в РПЛ.

– Победа над «Спартаком» в первом туре стоит особняком для вас?

«Спартак» всегда считался одним из топ-клубов нашего чемпионата, поэтому после этой победы все были на подъеме. Сейчас мы уже на нейтральном уровне.

– Кто самый сильный вратарь РПЛ?

По предыдущему сезону мне очень понравился Латышонок в плане игры на ленточке.

  • Москвичев остался в запасе в матче с ЦСКА. Ранее он дебютировал за «Оренбург» в игре Кубка России с «Химками» (0:1).
  • «Оренбург» занимает 6-е место в РПЛ с 4 очками и разницей мячей 3:5.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА Латышонок Евгений Москвичев Богдан
Комментарии (2)
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prostotak2023
1722849862
А мне нравится как лунев вошел тоже в игру в Динамо)
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FCSpartakM
1722850836
чем определяется нормальный вратарь от хорошего-стабильностью А Сысуев то тащит тяжелые мячи, то отбивает перед собой как в этом матче.
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