«Фламенго» сделал новое предложение по Клаудиньо – 18 миллионов и 2 игроков

«Фламенго» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский клуб готов заплатить за зенитовца 18 миллионов евро и включить в сделку двух игроков – центрального защитника Клейтона Сантану и атакующего хавбека Виктора Уго.

Петербуржцы предлагали задействовать в обмене правого фулбека Уэсли, но «Фламенго» отказался.

Что касается 18 миллионов, то эта сумма может выплачиваться несколькими траншами до декабря 2025 года.

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