Жирков назвал экс-партнера по сборной России, который очень хочет тренировать

Юрий Жирков выделил будущих тренеров из числа экс-футболистов с хорошими перспективами.

– Скоро выпустится плеяда новоиспеченных тренеров: Мостовой, Аршавин, Широков, Билялетдинов. Все они – футболисты с большой буквы. Кто добавил бы веса и зрелищности нашему футболу в роли наставников?

– И раньше были звездные футболисты, которые сейчас тренируют. Просто у каждого своя дорога.

У меня пока что такого настроя, чтобы быть именно главным тренером, нет.

У Игоря Денисова горящие глаза. Видно: это прям его. Недавно детей тренировал. На учебе хорошо себя проявлял. И отмечу Игоря Шитова из Белоруссии.

40-летний Денисов закончил карьеру в 2019 году.

Сейчас он работает в академии «Торпедо».

37-летний Шитов выступал в России за «Динамо» и «Мордовию».

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