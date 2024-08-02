Агент Миранчука раскрыл зарплату Алексея в МЛС

Вадим Шпинев, агент новичка «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, рассказал, сколько игрок заработает за период карьеры в США.

«Осенью Алексею будет уже 29 лет. Он уже всe повидал: выигрывал чемпионат и Кубки России, сыграл в Лиге чемпионов, выиграл Лигу Европы.

Почему бы не задуматься о своeм будущем? О детях, о маме, о брате?

Почему бы за четыре года не заработать 13-14 миллионов евро? Это огромные деньги», – заявил агент.

С 2020 года Миранчук выступал за «Аталанту» в итальянской Серии А.

Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

«Атланта Юнайтед» выкупила российского полузащитника за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

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