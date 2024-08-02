Фергюсон в 2012 году обсуждал с Тошичем трансфер Мамаева в «Манчестер Юнайтед»

Павел Мамаев 12 лет назад мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», об этом рассказал его экс-одноклубник по ЦСКА Зоран Тошич.

Серб разговаривал с тренером «МЮ» Алексом Фергюсоном о возможном переходе российского полузащитника.

«Была интересная история. Главный скаут «Манчестер Юнайтед» позвонил мне в 8 часов утра и говорит: «Иди помойся, умойся – через полчаса тебя Фергюсон наберет».

Я только проснулся, в шоке. Он сказал мне взять ручку и бумагу и записать все, что нужно сказать, чтобы не перепутать, особенно важные качества Мамаева, чтобы не забыть.

Фергюсон позвонил и говорит: «Как дела? Следим за вами, знаю, у вас там хороший нападающий Думбия». Я ответил: «Да, у нас хорошая команда».

Потом он говорит: «Рассказывай про Мамаева». Я взял бумагу и все прочитал. Жалко, что переход не состоялся. «Манчестер Юнайтед» его хотел. Они искали игрока такого плана.

Мамаеву было 22-23 года, молодой, который не стоил 15-20 млн. Похожая ситуация была со мной: меня купили за 7 млн, а продали за 9, не ошиблись.

Когда переходишь в Англию, в такую серьезную систему, разница между чемпионатом Сербии, где я играл, и «Манчестер Юнайтед» – это просто космос.

Мамаеву понадобилось бы время, чтобы адаптироваться через тренировки, разговоры. Думаю, он бы вырос в намного лучшего футболиста, чем он стал», – заявил Тошич.

Мамаев закончил карьеру в феврале 2023 года.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».

В составе сборной России хавбек поучаствовал в 15 матчах.

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