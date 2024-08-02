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Названы сроки и города проведения ЧМ-2030

2 августа 2024, 13:04

Опубликована заявочная книга Испании, Португалии и Марокко, которые примут основную часть чемпионата мира-2030. Согласно ей, в этих трех странах матчи пройдут в 17 городах на 20 стадионах.

Игры примут Ла-Корунья, Барселона (2 стадиона), Бильбао, Лас-Пальмас, Мадрид (2 стадиона), Малага, Сан-Себастьян, Сарагоса, Севилья, Лиссабон (2 стадиона), Порту, Агадир, Касабланка, Фес, Марракеш, Рабат и Танжер.

Ожидается что финал пройдет на одном из трех стадионов: «Сантьяго Бернабеу» (вместимость 78 297 зрителей на момент проведения турнира) в Мадриде, «Камп Ноу» (103 447) в Барселоне или «Хассан II» (115 000) в Касабланке.

Основная часть турнира в этих трех странах начнется 13 или 14 июня.

На 8-9 июня запланированы вынесенные матчи, которые примут Буэнос-Айрес (Аргентина), Монтевидео (Уругвай) и Асунсьон (Парагвай).

Групповой этап закончится 30 июня, матчи 1/16 финала пройдут с 1 по 4 июля, 1/8 финала –с 6 по 9 июля, 1/4 финала – 13 и 14 июля, 1/2 финала – 16 и 17 июля, матч за третье место – 20 июля, финал – 21 июля.

  • Это будет второй ЧМ с участием 48 команд.
  • Турнир впервые пройдет на разных континентах – в Европе, Южной Америке и Африке.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Португалия. Примейра Испания Португалия Марокко Аргентина Уругвай Парагвай
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