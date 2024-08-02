ПАОК заявил Чалова на Лигу чемпионов

ПАОК опубликовал список футболистов, которые смогут принять участие в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Мальме».

В него включен и российский нападающий Федор Чалов, переход которого из ЦСКА вчера был подтвержден официально.

В заявке греческого клуба присутствует и 31-летний российский полузащитник Магомед Оздоев, играющий под 27-м номером.