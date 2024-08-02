ПАОК заявил Чалова на Лигу чемпионов

ПАОК опубликовал список футболистов, которые смогут принять участие в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Мальме».
В него включен и российский нападающий Федор Чалов, переход которого из ЦСКА вчера был подтвержден официально.
В заявке греческого клуба присутствует и 31-летний российский полузащитник Магомед Оздоев, играющий под 27-м номером.
- В этом сезоне 26-летний Чалов провел за ЦСКА 2 матча. Он подписал с ПАОКом контракт до 2027 года и будет выступать под 9-м номером.
- Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. В этом сезоне он сыграл за команду в 2 матчах и отметился 1 голевым пасом.
- Первый матч с «Мальме» ПАОК проведет в гостях 6 августа, ответный – дома 13 августа.
Источник: официальный сайт ПАОКа