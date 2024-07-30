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В «Ростове» назвали условие для продажи Глебова

30 июля 2024, 21:09
4

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил, возможен ли уход капитана команды Данила Глебова этим летом.

«Большой интерес к Глебову? Сейчас уже идет чемпионат. Предложение должно быть, во-первых, интересно и клубу, и игроку, а во-вторых, своевременным.

Мы вошли в чемпионат. Как мы будем продавать одного из лидеров? Чтобы Глебов сейчас ушел, предложение должно быть необычайно привлекательным.

При других обстоятельствах, он останется в «Ростове», – сказал Рыскин.

  • Рыночная стоимость Глебова – 8 миллионов евро.
  • Он в «Ростове» с 2019 года.
  • Статистика полузащитника: 171 матч, 11 голов, 16 ассистов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (4)
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Sany-116
1722364833
Очень правильная позиция.
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Garrincha58
1722366593
но кто кроме Зенита может предложить привлекательную сумму но там он сейчас не нужен
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prostotak2023
1722403334
локомотиву бы не помешал.
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Zoge
1722486911
По воротам бить надо бы получше!
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