В «Ростове» назвали условие для продажи Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил, возможен ли уход капитана команды Данила Глебова этим летом.
«Большой интерес к Глебову? Сейчас уже идет чемпионат. Предложение должно быть, во-первых, интересно и клубу, и игроку, а во-вторых, своевременным.
Мы вошли в чемпионат. Как мы будем продавать одного из лидеров? Чтобы Глебов сейчас ушел, предложение должно быть необычайно привлекательным.
При других обстоятельствах, он останется в «Ростове», – сказал Рыскин.
- Рыночная стоимость Глебова – 8 миллионов евро.
- Он в «Ростове» с 2019 года.
- Статистика полузащитника: 171 матч, 11 голов, 16 ассистов.
Источник: Sport24