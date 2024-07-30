В «Ростове» назвали условие для продажи Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил, возможен ли уход капитана команды Данила Глебова этим летом.

«Большой интерес к Глебову? Сейчас уже идет чемпионат. Предложение должно быть, во-первых, интересно и клубу, и игроку, а во-вторых, своевременным.

Мы вошли в чемпионат. Как мы будем продавать одного из лидеров? Чтобы Глебов сейчас ушел, предложение должно быть необычайно привлекательным.

При других обстоятельствах, он останется в «Ростове», – сказал Рыскин.