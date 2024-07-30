Цорн: «Миранчук подписал один из крупнейших контрактов в МЛС»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

Российского футболиста приобрели за 12 млн евро.

Контракт с ним подписан по схеме «3+1».

«Я считаю переход в «Атланту» верным и умным шагом со стороны Алексея Миранчука.

Во-первых, он будет одним из лидеров в «Атланте», так как он один из назначенных игроков в команде по правилам МЛС. По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге.

Во-вторых, накануне ЧМ-2026 много развития, внимания и инвестиций направлено на футбол в США, что создаeт хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить.

«Атланта» – один из самых развитых клубов в США со средней посещаемостью в 69 тысяч зрителей за матч. Желаю Алексею максимальных успехов в новом клубе!» – сказал Цорн.