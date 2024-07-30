Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Цорн: «Миранчук подписал один из крупнейших контрактов в МЛС»

Цорн: «Миранчук подписал один из крупнейших контрактов в МЛС»

30 июля 2024, 20:00
2

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

  • Российского футболиста приобрели за 12 млн евро.
  • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».

«Я считаю переход в «Атланту» верным и умным шагом со стороны Алексея Миранчука.

Во-первых, он будет одним из лидеров в «Атланте», так как он один из назначенных игроков в команде по правилам МЛС. По моей информации, Алексей подписывает один из самых крупных контрактов в лиге.

Во-вторых, накануне ЧМ-2026 много развития, внимания и инвестиций направлено на футбол в США, что создаeт хорошую атмосферу, чтобы там играть и жить.

«Атланта» – один из самых развитых клубов в США со средней посещаемостью в 69 тысяч зрителей за матч. Желаю Алексею максимальных успехов в новом клубе!» – сказал Цорн.

  • Миранчук был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
  • Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
  • Алексей – воспитанник «Локомотива».

Еще по теме:
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд 2
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей Цорн Томас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1722360337
удачи и успехов
Ответить
SerVelat--google
1722391783
Миранчук красава. Думаю в нынешних реалиях, сделал правильный выбор.
Ответить
Главные новости
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
2
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
11
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Все новости
Все новости
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+