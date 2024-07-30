Девушка Сафонова поддержала жену Смолова после ее жалоб на жизнь

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на посты жены Федора Смолова Карины Истоминой.
- Истомина пожаловалась на трудности жизни в Краснодаре.
Кондратюк не нравится, что в жалобах Карины общественность увидела негатив.
«Вчера как раз обсуждали [с Кариной] эту тему в перерыве матча. Что ни скажи, во всeм увидят негатив», – написала Кондратюк.
- Смолов в браке с Истоминой с прошлого года.
- Ранее Федор встречался с моделью Викторией Лопыревой.
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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк