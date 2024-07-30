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  • Девушка Сафонова поддержала жену Смолова после ее жалоб на жизнь

Девушка Сафонова поддержала жену Смолова после ее жалоб на жизнь

30 июля 2024, 13:55
22

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на посты жены Федора Смолова Карины Истоминой.

Кондратюк не нравится, что в жалобах Карины общественность увидела негатив.

«Вчера как раз обсуждали [с Кариной] эту тему в перерыве матча. Что ни скажи, во всeм увидят негатив», – написала Кондратюк.

  • Смолов в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Федор встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Краснодар Смолов Федор Сафонов Матвей
Комментарии (22)
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nik55
1722337216
для кого эта новость ? бомбардир у вас что крыша поехала
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Barmaleushka
1722339032
Местных хряков нужно в этот новоиспечённый "женсовет" внести (зачислить пожизненно )- будут друг-дружке плакаться на кухне .
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Красногвардейчик
1722340502
Помоги им Бог......бедняжки, Мульон алиментов не устраивает, хотят больше
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АЛЕКС 58
1722340920
Молчали бы прилипалы,может за умных сошли. Декабристки !
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Arvlad
1722341953
Не понимаю... Прекрасно зная о том, кто будет читать их "посты" и какие будут реакции и "комменты", тем не менее - пишут! Не понимаю... Несмотря на отсутствие и намёка на какие-то финансовые вопросы, повальное множество "комментов" вспоминает о материальной части... К чему? Да "жаба задавила"!
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Axe111
1722342062
М-да
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Cleaner
1722353566
Первый брак Сафонова НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ. Значит так ему и надо!!!...)))
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bible lord
1722397103
Если нельзя решить проблему деньгами, то это проблема. Если можно решить проблему деньгами, то это не проблема а траты. А так, что можно сказать про футболистов: схема одна. Это футбольный интернат, дрочка в душе, ибо гормоны. Потом какие то неплохие деньги, и все… надо модель, надо супер красивую , надо знаменитую. Я уже не футболист-мастурбатор. И в итоге что? Да то что имеем с большинством футболистов. Пока играет-люблю, как перестал играть, то опять футболист-мастурбатор . Но с приставкой экс футболист.
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Oldtrafford83
1722402843
Может хватит эту шляпу выкладывать???? Каким образом футбольный сайт превращается в Дом-2?!
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