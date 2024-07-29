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  • Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

29 июля 2024, 19:57
39

Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, пожаловалась на трудности жизни в городе.

«Прошло чуть больше недели с нашего переезда и я только-только начинаю приходить в себя. Дорога в Краснодар была тяжелая. Мы с Лорой летели до Ставрополя и потом ехать 5 часов на машине. Ребенок героически выдержал все передвижения и захныкала она уже под конец. Если честно, захныкать хотела и я.

Переезд – это сложно, а переезд в дом оказался еще сложнее. Здесь пригодились все мои скиллы микроменеджмента.

Нужно было составить расписание дня ребенка с условием жары на улице. Сейчас уже 30 градусов, но когда мы приехали, было 42. Обычно мы гуляем с 10 до 13 часов, а в это время тут очень жарко, поэтому гуляли мы все это время с 8 до 10 утра. А вечером выходили в 18 часов и до 20. Лора с этим расписанием стала вставать в 6 утра. Это, мягко говоря, ТЯЖЕЛОВАТО. И уже начинается кризис сепарации. Например, через 2 часа как я ее уложу, она начинает сильно плакать и засыпает только со мной в обнимку в кровати. Раньше у нас такого не было. Самостоятельно она спит с 5 месяцев.

Я убрала все лишнее, заказывала недостающее, договаривалась о починке непочиненного, вымывала грязное. Хоть я и вызывала генеральную уборку два раза, стоит учитывать, что дом нужно тереть постоянно. Особенно если готовишь. Я ненавижу грязь. Начинаю чувствовать себя дискомфортно. Не понимаю, как можно спать в условиях, где тебе тактильно неприятно или пахнет не так, как нравится.

В доме висели шторы, которые давно не стирали. Я их все сняла, чтобы дышалось легче. Но из-за количества задач, планов и уборки у меня случился сенсорный перегруз. Казалось, что все валится из рук и я не понимаю, с какой стороны куда подступиться.

Если честно, без няни я бы тут не справилась. Федя уходит на тренировки каждый день без выходных. Когда у него игры, то он остается на базе на ночь и я не представляю, как бы я решила все вопросы по дому и была бы все время с Лорой. Нет, наша жизнь не выглядит так, что я оставила ребенка няне и ушла кофе пить весь день. Но, например, когда я укладываю ребенка спать, с ней нужно сидеть, чтобы если она расплакалась, быстро ее укачать. Няня помогает готовить для дочери, стирает и гладит ей вещи. В это время я могу погулять с Лорой или поиграться c ней в саду.

Я устала. Успокаиваю себя тем, что сейчас мы обживемся и я наконец примусь за свою рутину. Сейчас у меня ее нет. Я встаю в 8 утра и начинаю обзванивать ремонтников, управдома и решать бытовые вопросы.

Недавно совершенно по тупому поцарапала машину. Еще не привыкла к таким узким дорогам. Было очень обидно, потому что мне удавалось аккуратно проехать даже в самых сложных московских подземных парковках. Например, в ТЦ «Москва» или «Ритц-Карлтоне» она отвратительная.

Теперь мы живем в новом контексте и нужно будет создавать с совместную новую рутину, над чем мы тоже работаем.

Может показаться, что я ною или жалуюсь, но я ко всему отношусь как ко временным трудностям. Знаю, что к переменам я болезненно отношусь, поэтому стараюсь не бежать от этого, а проживать. Много жалуюсь мужу, прошу его поддержки, разговариваю с подругами и мамой. Мне очень легко замкнуться и начать чувствовать себя одиноко, но я стараюсь делать действия в сторону любви, даже когда на это совсем нет сил.

Впечатлений от Краснодара у меня пока нет, потому что я езжу только в «Табрис» (местный супермаркет, типа «Перекрестка») и на Сенной рынок. Вчера довозила Федю до базы Краснодара. Она выглядит очень круто. С родителями Феди сходили на матч, посмотрела на парк и стадион. У меня уже появились тут девчонки, с которыми можно встретиться, думаю, моя социальная жизнь скоро будет здесь налажена.

Еще начала много готовить. Сейчас варю щавелевые щи, вчера пекла луковый пирог. Меня это заземляет и успокаивает. На территории есть мангал, хочу купить казан и приготовить плов и пожарить шашлыки.

Меня постепенно начинает клинить, что моя жизнь совершенно не такая, какой была раньше, но эту рефлексию оставлю до следующего поста», – написала Истомина.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

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Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (39)
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evgevg13
1722272841
Ох уж эта голубая кровь... Из грязи в князи и всё, нам тяжело, хочу на Мальдивы...
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Нуф-Нуф
1722273163
Невыносимая жизнь...
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Spartak_forv@
1722273438
В землянке что-ли живёшь,где нет воды,света, канализации и в лес за дровами идти надо?! Да на то пошло у тебя огромная куча денег,всю работу за тебя может сделать клининг и домработница,а сама сиди и с ребёнком нянчись.Климат не нравится,ну так в Сибирь поезжай или в Якутию.Вот уж точно,кому-то жемчуг мелковат....
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BoevStas1
1722274050
Бомбардир зачем мне это читать???как она стирает,убирает и ТД??? скинь эту новость в журнал Максим...при Ду...
Ответить
МасСуд
1722274664
На завод с з/п 30000 т.р и в общагу поселить
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ScarlettOgusania
1722274795
жалобу расписала на 4 страницы Бомбардира, прям, роман в письмах от Карины С. и не о Спартаке)) ой, щаз разрыдаюсь от такой тяжёлой судьбы!))
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ilichkadr
1722276043
Ну, и бабы нынче пошли. Тебе надо в деревню с удобствами на улице, колодец в конце огорода и коромысло, чтобы водицы принести борща сварить, пеленки постирать... Вот это испытание на прочность семейной жизни!
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Oleg-Gazza
1722279078
На...й это г...но на футбольном сайте?
Ответить
oyabun
1722279980
Зачем раздражать людей, публикуя здесь очередную главу из сериала "Богатые тоже плачут"? Это вроде как для других ресурсов.
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R_a_i_n
1722280451
Жена Смолова посрать уже ходила? Бумажка ей ко двору пришлась?
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