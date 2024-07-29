Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, пожаловалась на жизненные трудности.

«Это не первые трудности как жены футболиста, это обычное житейские трудности женщины, которая переехала в другой город с маленьким ребенком.

Мне кажется, многие думают, что у меня куча помощников, а я сижу в биркинах и картье пью матча латте на кокосовом молоке в своем «Порше», но камон, все не так, как вы себе представляете.

У меня классная жизнь, но я не улетела в космос, если что, все еще по земле хожу», – написала Истомина.

Смолов вернулся в «Краснодар» летом.

Он в браке с Истоминой с прошлого года.

Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

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