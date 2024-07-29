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  • Жена Смолова заявила, что быть супругой футболиста непросто: «Все не так, как вы себе представляете»

Жена Смолова заявила, что быть супругой футболиста непросто: «Все не так, как вы себе представляете»

29 июля 2024, 22:33
10

Карина Истомина, жена форварда «Краснодара» Федора Смолова, пожаловалась на жизненные трудности.

«Это не первые трудности как жены футболиста, это обычное житейские трудности женщины, которая переехала в другой город с маленьким ребенком.

Мне кажется, многие думают, что у меня куча помощников, а я сижу в биркинах и картье пью матча латте на кокосовом молоке в своем «Порше», но камон, все не так, как вы себе представляете.

У меня классная жизнь, но я не улетела в космос, если что, все еще по земле хожу», – написала Истомина.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
  • Он в браке с Истоминой с прошлого года.
  • Ранее Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой.

Жена Смолова выложила соблазнительные фото с Мальдив в купальнике

Жена Смолова недовольна жизнью в Краснодаре: «Я устала, много жалуюсь Федору»

Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (10)
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БАЗАРА НЕТ
1722282232
Развод и алименты в чем проблема)
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mutabor0992
1722285525
Во соска опухла!Так выходи замуж за алконавта.Будешь работать в пятерочке,а он будет забирать бабло на выпивку и физдить тебя.А жить вы будете в малосемейке.гыыы)
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АЛЕКС 58
1722300901
Ну прямо жёны декабристов! Ради любимых в ссылку,на каторгу..Бомбардир,хватит шлюх постить
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Иван Петров 1986
1722315474
Посадить тебя тысяч на 20 - по другому запоешь.
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alp
1722320894
етиттваю мать, трать бабки мужа, фоткай и пости свою жопу в тырнетах.. какие сложности? сска даже этого сделать нормально не умеет...
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k611
1722325026
Футболисты зарабатывают хорошо. Уж обустроить свой быт не проблема. Была бы она женой школьного учителя (с его загруженностью, классным руководством и скромной зарплатой)
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Каратель помойников
1722326297
Бедняжка,я то думал что у нее просто голова болит что с деньгами делать,а там "но камон',все гораздо хуже...а вы все,но камон,никуя не понимаете))))
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slavа0508
1722328450
Да зажрались ...поехала бы в деревню и повкалывала на ферме . тогда бы и говорили о сложности жизни и быта ...а то целыми днями задницы свои фоткают и устали бедные ...
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