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  • Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Вендела в «Галатасарай»

Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Вендела в «Галатасарай»

25 июля 2024, 20:30
4

«Галатасарай» все еще заинтересован в покупке полузащитника «Зенита» Вендела.

По сведениям СМИ, боссы турецкого гранда готовы предложить «Зениту» не более 18 миллионов евро за 26-летнего бразильского хавбека. Российский клуб хочет выручить за своего лидера не менее 25 миллионов евро. При этом сообщается, что сам футболист имеет сильное желание перебраться в Стамбул.

  • Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года.
  • В РПЛ бразилец провел 93 игры, в которых сумел записать в актив 17 голов и 20 ассистов.
  • Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что «Галатасарай» вышел из переговоров по Венделу, не договорившись по сумме компенсации за игрока.

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Источник: Yeni Acik
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Вендел
Комментарии (4)
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ziborock
1721929259
Губозакаточную машинку подарите Зениту!)
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NewLife
1721930136
А вы у Созина проконсультировались по цене ?))))
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