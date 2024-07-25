Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Вендела в «Галатасарай»

«Галатасарай» все еще заинтересован в покупке полузащитника «Зенита» Вендела.
По сведениям СМИ, боссы турецкого гранда готовы предложить «Зениту» не более 18 миллионов евро за 26-летнего бразильского хавбека. Российский клуб хочет выручить за своего лидера не менее 25 миллионов евро. При этом сообщается, что сам футболист имеет сильное желание перебраться в Стамбул.
- Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года.
- В РПЛ бразилец провел 93 игры, в которых сумел записать в актив 17 голов и 20 ассистов.
- Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что «Галатасарай» вышел из переговоров по Венделу, не договорившись по сумме компенсации за игрока.
Источник: Yeni Acik