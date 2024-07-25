Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Вендела в «Галатасарай»

«Галатасарай» все еще заинтересован в покупке полузащитника «Зенита» Вендела.

По сведениям СМИ, боссы турецкого гранда готовы предложить «Зениту» не более 18 миллионов евро за 26-летнего бразильского хавбека. Российский клуб хочет выручить за своего лидера не менее 25 миллионов евро. При этом сообщается, что сам футболист имеет сильное желание перебраться в Стамбул.