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Чалов попросил время на обдумывание перехода в ПАОК

24 июля 2024, 09:39
8

Нападающий Федор Чалов попросил у ПАОК время на то, чтобы обдумать, стоит ли покидать ЦСКА, сообщает Gazzetta.gr.

Ожидается, что команда из Салоник выкупит Чалова за 3 миллиона евро и будет платить ему 1,3 миллиона евро в год плюс премиальные. Россиянин подпишет с греческим клубом трехлетний контракт.

  • 26-летний Чалов сыграл в прошлом сезоне в 41 матче за ЦСКА, забил 16 голов, отдал 5 передач. Он также провел 1 встречу за армейцев и в новом сезоне.
  • ПАОК в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов и сегодня проведет игру 2-го квалификационного раунда с боснийским «Борацем».

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Источник: Gazzetta.gr
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1721804687
Какого хрена думать,вали быстрее ! Здесь и без тебя есть кому пенальти бить
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Mirak92
1721805845
Федя едь! Хотя тебя на позицию вингера оставил бы.Но нап громко сказано)
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Цугундeр
1721807257
Зачем думать.. Ею лучше есть и забивать..
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GreyDM
1721809136
неужели испугался с насиженного тёплого места уйти туда, где такое место ещё и заслужить надо? после Базеля страшно из дома уезжать, даже не смотря на возможность в ЛЧ поиграть? надеюсь, что здесь что-то другое.
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Dr Metal
1721810644
Ждёт что Реал ему предложение пришлет на 20 мультов в неделю )))
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odessakmv
1721813175
агент явно лапшу вешает и ПАОКу и Феде, мол есть круче предложение
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zigbert
1721824349
Зачем долго раздумывать, таких предложений может больше не поступить.
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Oldtrafford83
1721882429
Пуха накидывает Федя, в итоге останется в стойле)
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