Чалов попросил время на обдумывание перехода в ПАОК

Нападающий Федор Чалов попросил у ПАОК время на то, чтобы обдумать, стоит ли покидать ЦСКА, сообщает Gazzetta.gr.

Ожидается, что команда из Салоник выкупит Чалова за 3 миллиона евро и будет платить ему 1,3 миллиона евро в год плюс премиальные. Россиянин подпишет с греческим клубом трехлетний контракт.