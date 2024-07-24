Чалов попросил время на обдумывание перехода в ПАОК

Нападающий Федор Чалов попросил у ПАОК время на то, чтобы обдумать, стоит ли покидать ЦСКА, сообщает Gazzetta.gr.
Ожидается, что команда из Салоник выкупит Чалова за 3 миллиона евро и будет платить ему 1,3 миллиона евро в год плюс премиальные. Россиянин подпишет с греческим клубом трехлетний контракт.
- 26-летний Чалов сыграл в прошлом сезоне в 41 матче за ЦСКА, забил 16 голов, отдал 5 передач. Он также провел 1 встречу за армейцев и в новом сезоне.
- ПАОК в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов и сегодня проведет игру 2-го квалификационного раунда с боснийским «Борацем».
Источник: Gazzetta.gr