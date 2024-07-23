Экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии прокомментировал участие в чемпионате Брянской области

Бывший игрок сборной Бразилии Андре Сантос высказался о своем участии в чемпионате Брянской области.

«Я закончил профессиональную карьеру, но очень люблю играть в футбол, поэтому с удовольствием принял приглашение «Сокола». Много болельщиков «Арсенала», фотографии, автографы для детей. Незабываемая поездка. Так тепло меня нигде не встречали», – сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».