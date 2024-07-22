Стало известно, сколько Воронежская область тратит на содержание «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскрыл сумму ежегодной субсидии от региона в пользу клуба.

По словам функционера, ежегодно от области «Факел» получает 300 миллионов рублей.

«Мы не уходим в минус и даже не работаем в ноль. То есть у нас есть плюсовая история, так что мы и так самостоятельно закрываем бюджет. Основная задача, чтобы клуб работал стабильно и, соответственно, заканчивал сезон без всяких убытков. Чтобы долги не копились», – сказал Асхабадзе.