Стало известно, сколько Воронежская область тратит на содержание «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскрыл сумму ежегодной субсидии от региона в пользу клуба.
По словам функционера, ежегодно от области «Факел» получает 300 миллионов рублей.
«Мы не уходим в минус и даже не работаем в ноль. То есть у нас есть плюсовая история, так что мы и так самостоятельно закрываем бюджет. Основная задача, чтобы клуб работал стабильно и, соответственно, заканчивал сезон без всяких убытков. Чтобы долги не копились», – сказал Асхабадзе.
- Ранее Асхабадзе занимал аналогичную должность в «Спартаке».
- «Факел» проводит в РПЛ 3-й сезон подряд.
- В 1-м туре воронежцы проиграли «Динамо» (1:3).
Источник: телеграм-канал «Бизнес-инсайды Абирег»