Черчесов рассказал о своей реакции на незабитый пенальти Смолова на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил эпизод с чемпионата мира-2018.

В серии послематчевых пенальти с Хорватией Федор Смолов пробил «паненкой» во вратаря. Россия вылетела с домашнего турнира.

– Я уже шесть лет мучусь с вопросом. Мне очень интересно, что вы чувствовали и что потом сказали Фeдору Смолову, когда в матче с хорватами он «паненкой» пробил пенальти.

– И тогда ничего, и шесть лет назад – ничего. Это спорт. Совершенно недавно я видел на мероприятии Фeдора. Также опять пообщались тепло, как это и было. И тогда ничего не сказал. И вот сейчас не сказал. И ничего не скажу. Это футбол. Он такое решение принял. Почему, зачем и как, он может ответить.

– Ну, Владимир Габулов, насколько я знаю, очень хорошо высказался в какой-то момент.

– Ну, знаете, футболисту можно. А тренер – это другая профессия. И надо не прощать, как говорится, а иногда дать возможность футболистам самим додуматься.