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  • Лишь один футболист вошел в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

Лишь один футболист вошел в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

18 июля 2024, 17:28
2

ESPN представила список 100 лучших спортсменов XXI века.

Первое место в рейтинге занял американский пловец Майкл Фелпс.

В топ-10 вошел только один футболист – это Лионель Месси (3-е место). Криштиану Роналду занял 13-ю строчку.

  1. 1Майкл Фелпс, плавание
  2. Серена Уильямс, теннис
  3. Лионель Месси, футбол
  4. Леброн Джеймс, баскетбол
  5. Том Брэди, американский футбол
  6. Роджер Федерер, теннис
  7. Симона Байлс, гимнастика
  8. Тайгер Вудс, гольф
  9. Усэйн Болт, легкая атлетика
  10. Кобе Брайант, баскетбол;
  11. Новак Джокович, теннис
  12. Рафаэль Надаль, теннис
  13. Криштиану Роналду, футбол.

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Источник: ESPN
США. МЛС Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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life85
1721324542
Леброн Джеймс и Кобе Брайант есть , а Джордана нет ??? Бред какой-то !!!
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