Лишь один футболист вошел в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN

ESPN представила список 100 лучших спортсменов XXI века.
Первое место в рейтинге занял американский пловец Майкл Фелпс.
В топ-10 вошел только один футболист – это Лионель Месси (3-е место). Криштиану Роналду занял 13-ю строчку.
- 1Майкл Фелпс, плавание
- Серена Уильямс, теннис
- Лионель Месси, футбол
- Леброн Джеймс, баскетбол
- Том Брэди, американский футбол
- Роджер Федерер, теннис
- Симона Байлс, гимнастика
- Тайгер Вудс, гольф
- Усэйн Болт, легкая атлетика
- Кобе Брайант, баскетбол;
- Новак Джокович, теннис
- Рафаэль Надаль, теннис
- Криштиану Роналду, футбол.
Источник: ESPN