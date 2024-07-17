Стал известен самый дорогой футбольный бренд в мире

Представлен рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Его опубликовала консалтинговая компания Brand Finance.
Первое место в рейтинге занял «Реал». Мадридский клуб опередил «Манчестер Сити», который был лидером в прошлом году.
- «Реал» – 1,81 млрд долларов
- «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов
- «Барселона» – 1,65 млрд долларов
- «Манчестер Юнайтед» – 1,5 млрд долларов
- «Ливерпуль» – 1,48 млрд долларов
- «Бавария» – 1,33 млрд долларов
- «ПСЖ» – 1,29 млрд долларов
- «Арсенал» – 1,07 млрд долларов
- «Тоттенхэм» – 930 млн долларов
- «Челси» – 897 млн долларов.
Источник: Brand Finance