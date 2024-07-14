«Алания» назвала нового главного тренера за день до первого матча сезона

Главным тренером «Алании» назначен 50-летний Султан Тазабаев.
В прошлом сезоне он работал на должности старшего тренера ульяновской «Волги». Также он трудился на аналогичной должности в «Волгаре».
Перед этим Тазабаев возглавлял ивановский «Текстильщик» и «Енисей». Ранее на протяжении нескольких сезонов работал в системе грозненского «Терека».
«Тренер хорошо знаком осетинскому болельщику по выступлениям за «Автодор» в качестве игрока. Тазабаев долгое время был капитаном команды.
Добро пожаловать, Султан Хумидович!» – говорится в сообщении клуба.
- В матче 1-го тура нового сезона Первой лиги «Алания» 15 июля сыграет в Грозном с «Уфой». Начало игры в 19:30 мск.
- Владикавказцы оставались без главного тренера после ухода Евгения Калешина в конце мая.
- В прошлом сезоне «Алания» заняла 8-е место в Первой лиге.
Источник: официальный сайт «Алании»