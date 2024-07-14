«Алания» назвала нового главного тренера за день до первого матча сезона

Главным тренером «Алании» назначен 50-летний Султан Тазабаев.

В прошлом сезоне он работал на должности старшего тренера ульяновской «Волги». Также он трудился на аналогичной должности в «Волгаре».

Перед этим Тазабаев возглавлял ивановский «Текстильщик» и «Енисей». Ранее на протяжении нескольких сезонов работал в системе грозненского «Терека».

«Тренер хорошо знаком осетинскому болельщику по выступлениям за «Автодор» в качестве игрока. Тазабаев долгое время был капитаном команды.

Добро пожаловать, Султан Хумидович!» – говорится в сообщении клуба.