Сперцян рассказал о задачах «Краснодара» на предстоящий сезон

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о задачах на новый сезон.
«Краснодару» нужно усиление?
– Не ко мне вопрос.
– Ты капитан.
– Отличная команда.–
Она будет претендовать на чемпионство?
– Всегда ставим максимальные задачи и будем всe для этого делать», – ответил Сперцян.
- «Краснодар» Мурада Мусаева боролся с «Зенитом» за Суперкубок. Кубанский коллектив уступил петербуржцам со счетом 2:4. Голами у южан отметились Никита Кривцов и Федор Смолов.
- Армянский хавбек Эдуард Сперцян появился в основе «Краснодара» на матч с «Зенитом», но голевыми действиями не отметился. Именно Эдуарда избрали новым капитаном команды.
- В 1-м туре нового сезона РПЛ краснодарцы встретятся с «Ахматом». Поединок пройдет в Грозном.
Источник: «Бомбардир»