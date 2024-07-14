Сперцян рассказал о задачах «Краснодара» на предстоящий сезон

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о задачах на новый сезон.

«Краснодару» нужно усиление?

– Не ко мне вопрос.

– Ты капитан.

– Отличная команда.–

Она будет претендовать на чемпионство?

– Всегда ставим максимальные задачи и будем всe для этого делать», – ответил Сперцян.